Derrick White a eu du mal à encaisser son transfert à Boston

En février 2022, les Celtics ont réussi un superbe coup en faisant venir Derrick White contre Romeo Langford et Josh Richardson, plus deux « premier tour » de Draft. La suite est connue : Boston va disputer les Finals dès juin 2022 contre les Warriors, puis remporter le titre en 2024 face aux Mavericks.

Pour le joueur, ce fut une surprise, les Spurs n'étant pas du genre à faire des transferts en cours de saison, encore moins à la « trade deadline ». De plus, il avait été prolongé quelques mois auparavant.

« Gregg Popovich est venu dans ma chambre et m'a dit que j'étais transféré », se souvient-il dans son podcast, pensant au début à une plaisanterie de son entraîneur. « On est à la deadline donc je demande où je suis envoyé. Il s'est assis dans ma chambre pour me dire que le transfert était fait, il n'a rien dit d'autre. J'ai demandé où. Il a répondu : ‘On ne te l'a pas fait à l'envers, tu es envoyé à Boston. Tu seras à l'aise, ils vont t'accompagner'. »

L'arrière n'arrive pas en terre totalement inconnue. « J'avais joué durant l'été avec Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart donc je connaissais du monde là-bas. » Néanmoins, s'il peut se réjouir de rejoindre une telle formation, Derrick White ne peut pas s'empêcher de réfléchir à la décision des Spurs, qu'il ne comprend pas.

Blessé par le choix de San Antonio

« Être transféré en cours de saison, c'est une des choses les plus folles que j'aie vécues en NBA. On est dans une équipe, on est impliqué et, un jour, on vous dit qu'on est envoyé à Boston. J'étais blessé. »

Le champion NBA 2024 va ainsi longuement s'interroger sur le choix de San Antonio. « Jakob Poeltl est venu me voir dans ma chambre après le transfert et je lui ai demandé pourquoi ils ne voulaient plus de moi. Pourquoi ne croient-ils pas en moi ? Pourquoi n'imaginent-ils pas un futur avec moi ? On était en reconstruction et ça m'allait. C'était dingue d'être échangé. Ma femme était enceinte de 7 mois, ce qui rendait les choses encore plus folles. »

Trois ans plus tard, on peut dire que cet échange n'a d'ailleurs pas rapporté grand-chose aux Spurs. San Antonio considérait sans doute à l'époque que Derrick White marchait un peu sur les pieds de Dejounte Murray, mais ce dernier avait été échangé dans la foulée aux Hawks, et la plupart des joueurs récupérés grâce au « trade » (Romeo Langford, Josh Richardson, Devonte Graham) ne sont plus dans l'effectif, alors que Blake Wesley, obtenu grâce à un des choix de Draft de Boston, a régressé dans la hiérarchie de l'équipe depuis son arrivée dans le Texas en 2022…

Pour San Antonio, la seule chose qui peut encore sauver cet échange est donc le « swap » au premier tour, en 2028.

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.4 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.6 1.3 0.9 11.2 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.2 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.5 4.2 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 2024-25 BOS 76 34 44.2 38.4 83.9 0.9 3.6 4.5 4.8 1.8 0.9 1.7 1.1 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.