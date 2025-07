Bill Bradley, le basketteur qui a tout gagné… sauf l’élection présidentielle américaine

Il n'y a que deux hommes qui ont gagné le titre NBA, le titre olympique et le titre en Euroleague… et ils sont tous les deux nés le 28 juillet. Car il s'agit de Manu Ginobili (48 ans) et de Bill Bradley (82 ans) !

Né le 28 juillet 1943, ce dernier excelle rapidement dans le basket, mais aussi dans les études. Plus de 75 universités lui proposent ainsi une bourse mais il rejoint finalement Princeton afin d'intégrer, à terme, le corps diplomatique des Etats-Unis. Tout en étudiant l'histoire, il brille aussi sur les terrains de basket, en étant élu MOP du Final Four en 1965, après avoir remporté le titre olympique avec les États-Unis un an auparavant…

À sa sortie de l'université, en 1965, il est drafté par les Knicks via leur « territorial pick », qui leur permet de mettre la main sur un joueur local, Princeton étant plus proche de New York que de Philadelphie… d'un mile.

Il préfère toutefois continuer ses études à Oxford, tout en jouant à l'Olimpia Milan, où il remporte la Coupe des clubs champions (l'ancêtre de l'Euroleague) en 1966. Ce n'est donc que l'année suivante qu'il intègre les Knicks, remportant les titres NBA en 1970 et 1973 aux côtés de Walt Frazier, Dave DeBusschere, Earl Monroe et Willis Reed.

Battu par Al Gore lors de la primaire démocrate de 2000

All-Star en 1973, il prend sa retraite en 1977 après une carrière à 12.4 points de moyenne, et se tourne rapidement vers la politique, puisqu'il devient sénateur démocrate du New Jersey à partir de 1979, jusqu'en 1997.

En 1983, il intègre le Hall of Fame et les Knicks retirent son numéro 24 l'année suivante. Finalement, son seul échec arrivera en 2000, quand il se présente à la primaire démocrate pour l'élection présidentielle, face à Al Gore.

Très soutenu à New York et en Californie, mais également dans le milieu du basket puisque Michael Jordan et Phil Jackson lui apportent son soutien, il reçoit beaucoup de dons et peut espérer se présenter face à George W. Bush.

Néanmoins, Al Gore a davantage de soutien à l'intérieur du parti démocrate, et l'emporte finalement largement. Avant de perdre l'élection présidentielle en Floride, par 537 voix.