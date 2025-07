NBA 2K26 : Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander au sommet de la hiérarchie

À un peu plus d'un mois de l'arrivée de NBA 2K26, dont la sortie mondiale est pour le 5 septembre (le 29 août en accès anticipé), 2K Sports a dévoilé ses fameuses notes, qui font souvent beaucoup parler chez les joueurs…

Sans surprise, on retrouve les trois finalistes pour le trophée de MVP au sommet, avec une note de 98 sur 100.

Ainsi, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander devancent Luka Doncic et LeBron James, qui ont tous les deux reçu la note de 96. Un point de plus que Stephen Curry, Jayson Tatum et Anthony Davis, alors qu'Anthony Edwards et Donovan Mitchell, à 94, complètement le Top 10.

Victor Wembanyama (94) est de son côté à la 11e place, alors que Rudy Gobert (86) est en 55e position.