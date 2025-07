Le Mercury de Monique Akoa Makani retrouve le goût de la victoire

Phoenix se rendait dans la capitale américaine pour espérer retrouver le goût de la victoire et mettre fin à sa série de trois défaites consécutives. Comme souvent cette saison, les Mystics démarrent leur rencontre en attaquant à l’intérieur puisque Shakira Austin et Kiki Iriafen inscrivent les huit premiers points de Washington. Durant tout ce premier quart-temps, les deux équipes s’échangent les coups, mais c'est l'équipe locale qui mène après dix minutes grâce à un panier à la dernière seconde de Jade Melbourne (23-21).

Le duo Melbourne – Austin continue de dominer ensuite puisque la première inscrit un tir de loin et la seconde prend le meilleur sur Kitija Laksa à l’intérieur pour permettre à la franchise de la capitale de mener 31 à 25. Les Mystics restent en tête jusqu’à la pause, mais au retour des vestiaires, la tendance s’inverse.

Le Mercury retrouve sa défense

Dans un premier temps, Alyssa Thomas répond à Kiki Iriafen avec un tir à mi-distance. Cette action est le début d’un 12-0 en faveur du Mercury pour reprendre l’avantage au cours duquel la Franco-Camerounaise Monique Akoa Makani (13 points à 3/5 de loin) s’illustre avec une flèche à longue distance (53-48). Si Washington tente de revenir, les joueuses de Sydney Johnson ne parviennent pas à contenir Alyssa Thomas qui inscrit 11 de ses 27 points durant ce troisième acte.

Dès le début du dernier quart-temps, Kitija Laksa et Natasha Mack se chargent de creuser l'écart en faveur de Phoenix (73-58). Cependant, les Mystics ne s’avouent pas vaincues tout de suite. Elles passent un 9-0, mais une interception d’Alyssa Thomas suivie d’un panier en contre-attaque de Monique Akoa Makani permettent au Mercury de reprendre dix points d’avance (80-70). Cette fois-ci, c’est suffisant pour s’imposer puisque sur les cinq dernières minutes de la rencontre, Washington ne parvient pas à inscrire le moindre point dans le jeu.

C’est donc au terme d’une deuxième mi-temps remportée 46 à 26 que le Mercury renverse les Mystics pour s’imposer 88 à 72 derrière une Alyssa Thomas qui a encore frôlé le triple-double (27 points, 11 rebonds, 8 passes).

« Je pense que nous devions retrouver notre défense »explique l’entraîneur de Phoenix Nate Tibbetts après la rencontre. « Nous avons concédé 89 et 90 lors de nos deux derniers matchs et elles [les Mystics] étaient bien parties pour nous en mettre 92. On ne peut pas concéder autant de points et espérer gagner parce que cela met trop de pression sur notre attaque. »

Prochain rendez-vous pour Washington, ce mardi, face au Sky tandis que le Mercury partira à Indiana pour affronter le Fever, mercredi prochain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.