Les chaussures de la première titularisation de Kobe Bryant vendues 240 000 dollars

Le 28 janvier 1997, Les Lakers se déplacent à Dallas pour affronter les Mavericks. Del Harris décide de lancer son jeune arrière, tout juste drafté, Kobe Bryant, dans le cinq majeur. Le joueur n'a alors que 18 ans et 158 jours et devient le plus jeune titulaire de l'histoire de la NBA. Un record qui tient toujours, presque trente ans après.

Le futur quintuple champion NBA marquera 12 points, avec 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions dans la victoire de Los Angeles.

Il se trouve que les chaussures de Kobe Bryant, des Adidas EQT Top 10, portées ce jour-là, et signées par le MVP 2008, ont été vendues aux enchères par SCP Auctions pour la modique somme de 240 000 dollars.

C'est la deuxième vente la plus importante pour des chaussures de Kobe Bryant, le record étant pour les « Kobe 8 Elite » qu'il portait ce jour d'avril 2013 où son tendon d'Achille, face aux Warriors, a lâché. Elles furent vendues, en février dernier, pour 660 000 dollars.