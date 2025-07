Rien de grave pour Breanna Stewart

Plus de peur que de mal pour Breanna Stewart ? Au-delà de la défaite concédée en back-to-back à la maison face à Los Angeles samedi, New York a déploré la blessure de sa star au bout de trois minutes de jeu. Se plaignant d'une douleur à la jambe droite, elle avait rapidement demandé à sortir et n'a plus refoulé le parquet ensuite.

« Je n'ai pas de nouvelles, j'espère qu'elle ira bien », avait ainsi déclaré Sandy Brondello après la rencontre.

Pas de risque face à Dallas ?

Des sources ont toutefois rapporté à ESPN que les radios effectuées après le match n'avaient rien révélé de grave et que la joueuse devrait rapidement retrouver le chemin des parquets. Breanna Stewart aurait même pris part au voyage pour Dallas alors que le New York Liberty doit attaquer un road-trip de quatre matchs qui débute dès ce soir dans le Texas. Rien ne dit qu'elle sera opérationnelle dès ce premier rendez-vous pour autant.

Elle reste pour l'instant listée comme forfait. Ce sera au staff new-yorkais d'évaluer si l'équipe peut se passer de ses services pour renouer avec la victoire sur le parquet de l'avant-dernier de la ligue, sachant également que Kennedy Burke a fini le match de samedi avec des crampes et que Leonie Fiebich s'est blessée à la main…