Sans Paige Bueckers, Dallas ne fait pas le poids face à Las Vegas

Dallas s'attendait à souffrir à l'occasion de la venue de Las Vegas, et la mission s'est considérablement compliquée lorsque Paige Bueckers a été listée comme absente (repos), rejoignant ainsi Myisha Hines-Allen.

Les Aces en ont bien évidemment profité pour renouer avec la victoire après avoir pris le bouillon à Minnesota, et redonner confiance à tout un groupe. Aux côtés d'une A'ja Wilson altruiste (14 points, 10 rebonds, 7 passes décisives), Las Vegas a ainsi pu compter sur Kierstan Bell (19 points), Jackie Young (24 points, 8 passes décisives) et Jewell Loyd (20 points à 4/9 à 3-points), sans oublier une Chelsea Gray également impliquée (10 points, 6 rebonds, 8 passes décisives).

Malgré un léger retard à l'allumage (4-12), Dallas a fait le nécessaire pour recoller rapidement grâce aux efforts du trio Ogunbowale – Carrington – Jones (27-27). La deuxième salve des Aces a finalement été la bonne, avec un retentissant 12-2 juste avant la pause qui a compliqué la tâche des Wings, entre le 3-points et le 2+1 d'A'ja Wilson et les deux paniers de NaLyssa Smith (40-54).

Dallas s'est accroché au retour des vestiaires, parvenant brièvement à repasser sous les 10 points d'écart malgré un 3-points de Chelsea Gray, avant de craquer pour de bon sur deux flèches derrière l'arc de Jewell Loyd pour conclure le troisième quart-temps (58-73).

Jackie Young (avec la faute) et Aaliyah Nye l'ont ensuite imité pour répondre aux offensives d'Arike Ogunbowale (69-84) et conserver un matelas suffisant jusqu'à la fin. Après un 10-0 pour finir le match, Las Vegas l'a donc emporté largement (80-106), et il fallait au moins ça pour se remettre du -31 encaissé sur le parquet du Lynx.

Les Aces terminent leur road trip de quatre matchs du côté de Los Angeles demain soir, tandis que les Wings recevront New York ce soir, avec Paige Bueckers cette fois présente sur le parquet.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.