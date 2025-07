Kelsey Mitchell porte le Fever à Chicago

Le Fever continue de faire le maximum pour limiter la casse en l'absence de Caitlin Clark, et ce déplacement à Chicago était sur la liste des matchs prenables, d'autant plus suite au forfait d'Angel Reese, à nouveau touchée au dos.

Les protégées de Stephanie White ont donc fait le nécessaire pour repartir avec une 14e victoire, sous l'impulsion d'une Kelsey Mitchell injouable, avec ses 35 points, à 7/10 à 3-points et ses 6 passes décisives !

Le Kelsey Mitchell Show

Indiana a soigné son entame pour se placer en position préférentielle, avec déjà Kelsey Mitchell pour montrer la voie sur trois flèches à 3-points et alimenter un 18-2 en compagnie de Makayla Timpson, Lexie Hull, Chloe Bibby et Aliyah Boston (13-26). Rachel Banham et Kamilla Cardoso ont bien tenté d'impulser à leur tour une dynamique positive, mais Indiana a tenu bon, trouvant des alternatives à chaque fois, par Kelsey Mitchell mais aussi des relais assurés par Aari McDonald, Chloe Bibby et Aliyah Boston (39-51).

Le même scénario s'est reproduit au retour des vestiaires, avec un Sky qui a tout tenté pour réduire l'écart, notamment grâce aux 3-points de la paire Nurse-Banham, et une Kelsey Mitchell intenable, qui a répondu à chaque fois. Et quand elle n'a pas scoré, c'était pour mieux trouver Lexie Hull à deux reprises, dont un panier au buzzer du troisième quart-temps qui a plombé les espoirs de Chicago (61-75).

Rachel Banham (26 points à 6/11 de loin) et Rebecca Allen ont jeté leurs dernières forces dans la bataille, sans parvenir à déstabiliser Kelsey Mitchell, qui y est allée de son septième panier à 3-points du jour puis deux lancers pour boucler l'affaire et offrir la victoire au Fever, 93-78.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.