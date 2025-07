Une Kobe 4 Protro estampillée « FC Barcelona »

Nike s'apprête à frapper avec un gros coup en sortant une collaboration inédite avec le FC Barcelone pour habiller la Kobe 4 Protro !

C'est l'occasion de rappeler à quel point Kobe Bryant aimait le foot, après une enfance passée en Europe (et notamment en France) dans les pas de son père, basketteur professionnel. Avec le Milan AC, son club de cœur, le « Black Mamba » avait également une certaine tendresse pour le FC Barcelone, surtout à l'époque de Ronaldinho puis de Leo Messi, que le Brésilien lui avait présenté comme le futur meilleur joueur du monde.

Nike a donc vu juste, concoctant en prime un coloris original, principalement en jaune pâle sur une tige soignée, assortie de motifs peau de serpent, avec du bleu marine, et des finitions en noir, comme sur le « Swoosh » latéral. Pas de rouge donc pour compléter le tout, mais trois écussons du Barça en noir et bleu, au niveau des lacets, à l'intérieur de la languette et sur la semelle de propreté.

La sortie de cette Kobe 4 Protro « FC Barcelona » est attendue pour le 31 juillet sur Basket4Ballers qui a déjà eu l'occasion de la présenter sur ses réseaux sociaux. Son prix devrait avoisiner les 190-200 euros.

(Via NiceKicks)