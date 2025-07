Les montagnes russes continuent pour le Seattle Storm

Une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. C'est le schéma du Seattle Storm, en WNBA, sur le mois de juillet, et ça commence à agacer en interne…

« On parle des débuts de matchs, mais aussi de la façon dont on débute et finit les quart-temps, parce qu'on ne peut pas avoir de relâchements défensifs, et on doit être appliquées en attaque » répète Noelle Quinn, la coach de l'équipe. « Il s'agit de discipline. On doit faire mieux pour faire les bons choix de façon constante. »

Face à Washington, la nuit dernière, c'est le cinq majeur qui a pris l'eau, avec un duo Gabby Williams – Skylar Diggins à côté de ses baskets, avec seulement 7 points à 3/17 au shoot en cumulé.

« Quand on est revenues en deuxième mi-temps, les titulaires n'ont simplement pas fait le boulot » reconnait Nneka Ogwumike. « Notre banc a pourtant montré une vraie résistance. Mais on doit mieux démarrer. On doit faire mieux les choses, de façon constante, même si le principal, c'est qu'on a de la force en sortie de banc. »

Avec ses 8 points et 9 rebonds en 14 minutes, Dominique Malonga a ainsi apporté un boost bienvenu.

« C'est une question d'identité » conclut Nneka Ogwumike. « Qui sommes-nous ? Qui voulons-nous être ? Sur quoi on peut s'appuyer chaque soir, et pas seulement certains matchs ? On l'avait en début de saison mais on l'a un peu perdu en route et nous ne pouvons pas nous le permettre face au talent que nous affrontons match après match. »

Avec 15 victoires pour 11 défaites, le Storm pointe actuellement à la 5e place de la WNBA, bien accroché à un spot de playoffs. Mais la moindre série de défaites pourrait plomber l'équipe, et la faire sortir du Top 8…