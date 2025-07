DeWanna Bonner savoure son retour à Phoenix

Recrutée durant l'intersaison pour aider l'Indiana Fever à passer un cap, DeWanna Bonner n'y a finalement joué que neuf matchs. Rapidement reléguée sur le banc, elle a vite fait ses valises… pour retrouver le Mercury.

Un retour aux sources puisque c'est à Phoenix qu'elle a passé ses dix premières saisons en WNBA…

« Je ne ferais rien différemment. Mon parcours est mon parcours, et je vais l'accepter », explique-t-elle. « Il m'a mené là où je suis aujourd'hui, à Phoenix, et cela s'est produit ainsi pour une raison. »

À bientôt 38 ans, l'ailière est une addition bienvenue pour Nate Tibbetts, qui loue sa polyvalence.

« DB est un super ajout pour nous. Elle peut jouer 2, 3, 4 et même parfois 5, en fonction des combinaisons que nous allons utiliser. Elle a gagné des titres. Son deuxième match avec nous, on va à Golden State, on doit faire avec des blessures et elle compile 22 points et 11 rebonds. On ne gagne pas sans elle, donc elle est un vrai bonus. »

La semaine prochaine, elle aura même l'occasion de prendre sa revanche face au Fever, puisque le Mercury se rend dans l'Indiana mercredi soir. Mais que s'est-il donc passé pour que DeWanna Bonner quitte si vite la franchise de Caitlin Clark ? A-t-elle mal supporté d'être reléguée sur le banc, comme certaines rumeurs l'annonçaient ?

« Ça n'était pas le problème. Ça ne l'a jamais été » assure-t-elle après avoir été trois fois meilleure 6e femme de WNBA. « Je n'ai pas de problème à sortir du banc. Je n'ai jamais été comme ça. Je n'ai pas cette réputation. »

Le problème venait donc d'ailleurs, peut-être de son rôle sur le terrain, même si on n'en sait finalement pas plus.