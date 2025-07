Les Pacers parient sur Jay Huff pour compenser la perte de Myles Turner

Comment remplacer Myles Turner ? C'est la question que les Pacers doivent se poser désormais, le pivot ayant filé vers Milwaukee. Une des réponses, c'est la quantité puisque les finalistes possèdent quatre pivots dans leur groupe : Jay Huff, Tony Bradley, Isaiah Jackson et James Wiseman.

Sauf que niveau qualité, aucun n'a l'envergure de Myles Turner. Néanmoins, les Pacers estiment que le premier, qui arrive de Memphis, peut devenir une bonne pioche.

« On l'a vu la saison passée à Memphis et, quand on lui a offert des opportunités, il a vraiment brillé », juge le GM, Chad Buchanan, face aux 6.9 points de moyenne en 11 minutes de Jay Huff en 2024/25. « Sur certains moments, il a couru, conclu des alley-oop, shooté à 3-pts, protégé le cercle. On a le sentiment que Jay peut nous apporter ce qu'on a perdu avec le départ de Myles. »

C'est l'option principale ou presque car, rappelons-le, Isaiah Jackson et James Wiseman reviendront d'une grave blessure – rupture du tendon d'Achille – et ne seront sans doute pas efficaces dès le début de saison.

« On veut qu'il ajoute de la puissance sans perdre sa vitesse, ni ses qualités athlétiques. Il commençait à prendre du poids avant sa blessure, une dizaine de kilos de plus que l'année précédente », a commenté le dirigeant en parlant d'Isaiah Jackson. Pour James Wiseman, « il est en bonne physique. Il doit encore franchir des caps sur le cinq-contre-cinq mais on est encouragé par sa rééducation », conclut Chad Buchanan.

