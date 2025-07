La « French Touch » des Valkyries au pouvoir sans Kayla Thornton

Sans Kayla Thornton – absente jusqu'à la fin de la saison – et Monique Billings, les Valkyries avaient besoin que d'autres joueuses se montrent dans ce duel face aux Wings. Rapidement menée de 12 points au début du troisième quart-temps, Golden State a pu compter sur son trio de Françaises, Carla Leite, Iliana Rupert et Janelle Salaün pour remonter la pente.

Janelle Salaün est la première à s’illustrer avec un tir à 3-points dans le corner puis Iliana Rupert et Carla Leite entrent en jeu. Les trois Françaises combinent dès leur première action ensemble, lors de cette deuxième mi-temps, pour permettre à la sœur de Rayan de ramener les Valkyries à quatre points.

Sur la possession suivante, Carla Leite trouve Iliana Rupert qui inscrit un nouveau panier à longue distance.

« On se connaît depuis qu’on a 15 ans »explique Janelle Salaün sur sa relation avec Iliana Rupert. « Elle peut shooter de loin et c’est ce qui fait partie de notre identité, elle peut également peser à l’intérieur. On a besoin de cet équilibre entre le jeu intérieur et extérieur. »

Carla Leite à la baguette

Après Iliana Rupert, c’est Janelle Salaün que Carla Leite parvient à trouver pour permettre aux Valkyries d’égaliser puis la meneuse française inscrit un panier avec la faute avant d’inscrire deux lancers francs grâce à une faute de DiJonnai Carrington pour donner l’avantage à Golden State.

Ainsi, alors qu’elles étaient menées de neuf points après une minute dans ce troisième acte, les Valkyries ont renversé le cours du match grâce à son trio de Françaises.

« Je ne dirais pas que c’était vraiment l’Equipe de France, mais nous n’avons pas peur »souligne Janelle Salaün lorsqu’on lui demande si ce sont les trois joueuses Françaises qui ont fait basculer ce match. « Nous sommes trois bonnes joueuses. On était en rythme et bravo surtout à Iliana parce que ce n’est jamais facile de jouer un premier match dans cette salle. »

Golden State finit par s’imposer 86 à 76, porté par les 16 points de Janelle Salaün, les 14 de Carla Leite et les 9 points et 5 rebonds d’Iliana Rupert pour son premier match sous les couleurs des Valkyries.

« Je la connais depuis les Aces. On a remporté le titre ensemble [en 2022]. Je connais déjà son caractère et elle n’est pas arrivée en disant : ‘Je veux prendre ces tirs, je veux recevoir le ballon ici' »développe l’entraîneuse Natalie Nakase sur l’arrivée d’Iliana Rupert. « Au contraire, elle a demandé ce qu’elle pouvait faire pour aider l’équipe. On lui a simplement dit d’apprendre nos schémas offensifs et défensifs et de s’amuser. Parfois, il ne faut pas trop se prendre la tête. »