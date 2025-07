Ricky Council IV libéré par les Sixers

Tout peut aller très vite en NBA et c'est au tour de Ricky Council IV d'en faire les frais. Non drafté, l'arrière a été l'une des bonnes surprises de 2023/24, décrochant un contrat garanti après s'être fait une place via un « two-way contract ». Or l'an II a été bien moins enthousiasmant, et le joueur n'a pas su profiter de l'hécatombe de blessures pour confirmer et montrer sa valeur.

Surtout, d'autres talents n'ont pas manqué de lui griller la priorité lors de l'exercice écoulé en prenant rapidement de la place sur les postes arrières, du rookie Jared McCain en passant par Justin Edwards et Quentin Grimes, qui s'est révélé sur la deuxième partie de saison. Le « front office » des Sixers a donc fait son choix, mettant officiellement fin à l'aventure de Ricky Council IV en Pennsylvanie.

Le natif de Durham était bien conscient que sa situation était compliquée après une saison à 38.2% de réussite au tir (25.8% à 3-points) en 17 minutes en moyenne sur 73 matchs (7.3 points, 2.9 rebonds). Il avait confié avoir mis le paquet en continuant à s'entraîner à fond depuis la fin de la saison régulière au centre d'entraînement des Sixers afin de rester « dans le radar de la direction ».

« C'est ma dernière chance. J'ai toujours été dos au mur. Ce n'est pas nouveau, donc je ne ressens aucune pression. J'essaie simplement de rester en bonne santé, et tout le reste se mettra en place tout seul. Parce que je sais que si mon corps est à 100%, je suis capable de tout faire », avait-il déclaré il y a un mois dernier. Insuffisant toutefois pour inverser la tendance…

À l'instant T, Philadelphie en est à 11 contrats garantis, en attendant que la prolongation de Quentin Grimes soit confirmée, et que le contrat d'Adam Bona soit garanti. Les trois « two-way contracts » sont pour l'instant Hunter Sallis, Jabari Walker et Dominick Barlow.

Ricky Council IV Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 PHL 32 9 48.2 37.5 74.6 0.4 1.0 1.4 0.5 0.5 0.2 0.2 0.0 5.4 2024-25 PHL 73 17 38.2 25.8 80.4 0.7 2.2 2.9 1.3 0.9 0.4 0.7 0.2 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.