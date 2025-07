Minnesota fait exploser Las Vegas : +31 !

Quand les Aces de Becky Hammon font fausse route, elles ne font pas semblant ! C'est déjà la sixième fois que Las Vegas perd en encaissant plus de 90 points, avec parfois de larges écarts, mais la défaite de cette nuit a dépassé toutes les précédentes avec 109 points encaissés et 31 points dans la musette…

La faute à une formation de Minnesota imperturbable, qui n'a toujours pas perdu à domicile depuis le début de saison et qui peut compter sur des leaders d'une rare régularité, à l'image de la nouvelle prestation de Courtney Williams (23 points, 5 passes décisives) et Napheesa Collier (25 points, 9 rebonds), là où A'ja Wilson a été plus discrète pour Las Vegas (15 points, 7 rebonds), tout comme Chelsea Gray (9 points, 0 passe), sans parler du zéro pointé de Jewell Loyd (0/10 !), en grande difficulté dans l'ensemble depuis son départ de Seattle.

Las Vegas boit la tasse

Les deux 3-pts de Bridget Carleton en fin de premier quart-temps ont permis au Lynx d'appuyer sur l'accélérateur (27-18) avant que le 12-1 aligné juste avant la pause ne vienne déjà mettre Las Vegas dans les cordes, avec le trio McBride-Williams-Collier pour faire feu à 3-points (51-33). Courtney Williams et Napheesa Collier ont poursuivi leur domination au retour des vestiaires afin de faire rapidement passer l'écart au delà des 20 points (62-41).

Mais malheureusement pour les Aces, la démonstration de Minnesota n'était pas encore terminée. Les coéquipières de Bridget Carleton ont poursuivi leur festival, avec cette fois Kayla McBride, Natisha Hiedeman et Alanna Smith pour apporter leur pierre à l'édifice (85-61). Courtney Williams a alors trouvé Napheesa Collier par deux fois avant de faire mouche de loin pour attaquer le dernier acte.

Avec encore plus de 6 minutes restantes à jouer, Minnesota pointait déjà à 95 points ! L'étau s'est quelque peu desserré ensuite mais le résultat reste sans appel en faveur du Lynx avec un succès de 31 points, 109 à 78 !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.