Avec Iliana Rupert, les Valkyries partent en quête des playoffs

Avant le All-Star Break, les Valkyries ont connu un coup de moins bien avec trois défaites consécutives qui ont eu pour conséquence de les faire sortir du Top 8 et donc des places qualificatives pour les playoffs.

« La fatigue a frappé » confie Temi Fagbenle. « Elle a frappé juste avant la pause, mais on a continué à donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. »

Pour cette seconde moitié de saison, les Valkyries peuvent compter sur le renfort d’Iliana Rupert, la troisième Française de l’effectif avec Janelle Salaün et Carla Leite.

Un renfort qui pourra donner un coup de boost à l’attaque de Golden State, la quatrième plus faible de WNBA avec 100.2 points inscrits pour 100 possessions. La Française n’arrive pas en terre totalement inconnue puisqu’elle retrouve Natalie Nakase, l’actuelle entraîneuse des Valkyries, qui était assistante aux Aces en 2022 lorsque Iliana Rupert y remporté le titre WNBA.

« Je pense que mon jeu correspond à la perfection à ce que l’équipe propose » analyse Iliana Rupert. « Il y a beaucoup de contre-attaques, de mouvements et de tirs à 3-points. Quand la balle ne s’arrête jamais et que vous devez juste lire le jeu et tirer à 3-points, c’est ce que j’aime le plus. »

La vice-championne olympique devrait débuter sous ses nouvelles couleurs ce vendredi face aux Wings. En attendant, le staff des Valkyries a profité de cet All-Star Break pour intégrer la nouvelle venue.

Les playoffs dans le viseur ?

« Elle est déjà très en forme » constate Natalie Nakase. « Beaucoup de nos entraîneurs lui ont déjà montré des vidéos ou des systèmes sur le terrain. Elle s’intègre très bien. »

Pour la première fois de la saison, les Valkyries ont leur effectif à 100%. Si Golden State a réalisé un bon début de saison, les coéquipières de Tiffany Hayes ont dû jongler avec les blessures, dont celle de Carla Leite qui a manqué plusieurs matchs en juin, les joueuses parties à l’internationale dont Temi Fagbenle avec le Royaume-Uni, Cecilia Zandalasini avec l’Italie ou encore Janelle Salaün avec la France et enfin les nombreuses modifications dans l’effectif. Par exemple, Julie Vanloo a été coupée juste avant de revenir de l’Eurobasket tandis que Stephanie Talbot a été remerciée par l’équipe pour permettre l’arrivée d'Iliana Rupert.

« Je pense que c’était le bon moment pour repartir de zéro »affirme Kate martin. « On a eu l’occasion de travailler sur beaucoup de nos points faibles pour être meilleures après le break. Maintenant que nous avons notre effectif à 100%, c’est à nous de maintenir la cadence. »

Actuellement, les Valkyries (10 victoires, 12 défaites) sont neuvièmes et continuent de mettre la pression sur les Mystics (11 victoires, 12 défaites) et les Aces (12 victoires, 12 défaites). De quoi permettre aux joueuses de Natalie Nakase de rêver de playoffs pour sa première saison, du jamais-vu pour une franchise d’expansion en WNBA.