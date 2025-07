Le short Los Angeles Infinity Blue DearBBall est à -15 % avec le code promo BUSA100

Quatre ans après avoir fait exploser les compteurs avec son mythique short Los Angeles Infinity Blue, DearBBall revient avec un modèle qui risque, encore une fois, de disparaître en quelques minutes. Son nom ? Infinity Light Blue. Son style ? Légendaire. Sa disponibilité ? Ultra-limitée.



Accéder à la collection Los Angeles Infinity” dès maintenant

Un hommage vibrant à LA et au basketball

Derrière ce short, il y a une histoire, une émotion. Le Infinity Light Blue est bien plus qu’une simple pièce de sport : c’est un hommage à une ville, à une légende, à un style de jeu. Le double chiffre iconique 8 & 24, brodé dans le dos sous forme d’infini et d’étoile, parle à tous les amoureux du basketball et de la Cité des Anges.

Accéder à la collection Los Angeles Infinity” dès maintenant

Short Mesh Premium “Los Angeles INFINITY Light Blue”: des détails premium

Chaque centimètre de ce short a été pensé pour allier performance, confort et style :

Mesh premium double épaisseur : plus lourd, plus dense, mais ultra-respirant.

Broderies exclusives : LA à l’avant, étoiles sur les côtés, logo DearBBall ton sur ton.

Coloris inédit Light Blue : subtil, estival, iconique.

Cordon personnalisé avec embouts métalliques gravés : le souci du détail.

Poches profondes + zips arrière : pour passer du bitume au lifestyle sans compromis.

Bandes de propreté et renforts intérieurs : pour une durabilité maximale, sur le terrain comme en ville.

Seulement 100 pièces pour ce short collector sur DearBBall

Ce drop est limité à 100 exemplaires dans le monde. Les derniers modèles Infinity s’échangeaient parfois à plus de 500€ sur les plateformes de revente. Tu sais ce que ça veut dire : il va falloir être rapide, précis… clutch.

Sortie : 25 juillet à 9 h

Quantités limitées

-15 % avec le code BUSA100 → Accéder à la collection

Pourquoi on valide chez Basket USA ?

Ce short coche toutes les cases : culture basket, qualité premium, touche lifestyle et exclusivité. C’est la pièce que tu vas porter en match, en soirée et en vacances. Et avec seulement 100 unités disponibles, on est clairement sur une future pièce de collection.

Conseil de pro : mets une alarme pour ne pas le rater. Et utilise le code BUSA100 pour ton -15%.