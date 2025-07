Même sans Caitlin Clark, le Fever prend feu pour éteindre les Aces

Pour sa première sortie de la saison avec son maillot “Stranger Things”, le Fever, toujours sans Caitlin Clark, recevait les Aces, sur une série de trois victoires consécutives avant cette rencontre.

Sans leur star, c’est tout le collectif d’Indiana qui s’emploie, mais les joueuses de Stephanie White encaissent un 10-2 à la fin du premier quart-temps et les deux équipes sont à égalité après 10 minutes (18-18). Les Aces continuent sur cette lancée pour débuter le deuxième acte puisque A’ja Wilson domine Natasha Howard pour prendre l’avantage puis Las Vegas parvient à creuser un premier écart (26-18). Cependant, le Fever ne se laisse pas distancer et remonte grâce à son adresse extérieure. Indiana passe un 11-2 pour mener 31 à 29.

Un avantage qui ne dure pas longtemps puisque les visiteuses répondent immédiatement et Jewell Loyd met fin à une série de six tirs à 3-points manqués par les Aces pour remettre son équipe devant tandis que Jackie Young décoche une nouvelle flèche à longue distance juste avant la mi-temps pour donner deux possessions d’avance à Las Vegas au moment de rejoindre les vestiaires (41-35).

Un Fever insolent d’adresse

Après la pause, le Fever parvient à reprendre les commandes de la partie, cette fois par l’intermédiaire de Natasha Howard (18 points, 13 rebonds). Ainsi, c’est avec six points d’avance (62-56) qu’Indiana entame le dernier acte.

Las Vegas tente de revenir au score, mais à chaque fois le Fever trouve une solution pour contenir les joueuses de Becky Hammon, à l’image des deux paniers consécutifs d’Aliyah Boston (13 points, 10 rebonds) pour donner neuf points d’avance à Indiana, le plus gros écart du match. Les Aces reviennent à cinq longueurs grâce à Jackie Young et Jewell Loyd, mais Aari McDonald inscrit un tir à longue distance pour sceller le sort du match à une minute du terme.

“C’était un gros tir et elle l’a pris avec confiance” félicite Stephanie White. “Elle n’a pas hésité une seconde et c’est ce que je veux voir.”

Ainsi, c’est sans leur meilleure joueuse, mais grâce à leur 48% de réussite à 3-points que le Fever parvient à renverser les Aces (80-70) d’une A’ja Wilson en dessous de ses standards (20 points et 6 rebonds à 7/17 au tir).

“Si nous avons Caitlin [Clark], c’est une bonne chose, mais nous savons aussi jouer sans elle”, souligne Sophie Cunningham après la rencontre. “On connaît notre rôle quand elle est là, mais quand elle est absente, on joue toujours avec confiance et on arrive à mettre de gros tirs.”

Prochain arrêt pour le Fever, Chicago ce dimanche, une rencontre qui pourrait se jouer sans Caitlin Clark ni Angel Reese.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.