Damian Lillard défend son passage compliqué chez les Bucks

Tout est désormais remis en ordre pour Damian Lillard, revenu à Portland après deux saisons contrastées à Milwaukee. Et même ratées car, au fond, il venait chez les Bucks pour gagner le titre qu'il ne pouvait pas espérer avec les Blazers, et n'a finalement pas passé le premier tour des playoffs…

Il a même terminé son aventure avec une rupture du tendon d'Achille, qui va le priver d'une grande partie de la saison prochaine et compromettre sa fin de carrière, lui qui vient de fêter ses 35 ans, il y a dix jours.

Le meneur de jeu ne veut néanmoins pas tout voir en noir. Il garde en tête quelques instants positifs.

« La première rencontre, contre Philadelphie, fut un grand moment. J'ai fait un gros match », se souvient-il. « Être titulaire au All-Star Game aussi, le shoot de la gagne contre Sacramento car les fans attendaient un buzzer beater. Il y a quelques matches où j'ai été chaud, mon premier en playoffs avec 35 points à la pause. Ce sont des moments spéciaux. »

Des critiques trop sévères ?

Il restera aussi le souvenir d'avoir évolué pendant deux saisons avec Giannis Antetokounmpo. Les deux stars ont formé un duo très prolifique même si l'entente ne fut jamais aussi forte et fluide que celle espérée sur le papier.

« Ce fut une excellente expérience et, avant tout, un luxe de jouer avec un joueur aussi fort », résume Damian Lillard. « C'était un privilège de l'avoir dans mon équipe. On abordait les matches en se disant que, ensemble, on pouvait battre tout le monde. Notre duo pouvait faire ça alors qu'on dit souvent qu'un joueur tout seul ne peut pas battre une équipe. Je l'ai fait à de nombreuses reprises, mais en duo avec lui, on avait le sentiment qu'on pouvait battre n'importe qui. On pouvait dominer. Je ne suis pas sûr de pouvoir revivre cette expérience à nouveau. C'était un plaisir de jouer avec un joueur aussi dominant. J'ai vraiment aimé. »

L'expérience à Milwaukee n'a pas donné les résultats attendus mais « Dame » estime que, avec le temps, elle sera réévaluée (24.6 points de moyenne) et que les critiques actuelles sont trop sévères.

« Je pense qu'avec le recul, les gens respecteront mon passage ici », juge-t-il. « Avant moi, un meneur de jeu avait-il été aussi productif ? Non. Ils ont gagné le titre avant mon arrivée mais, personnellement, je pense avoir été là, je me suis montré, peu importe les circonstances. J'étais présent, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'ai pas reculé. Les chiffres étaient là, on n'a simplement pas su rester en bonne santé. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.