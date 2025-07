Avec son classement des joueuses WNBA, Candace Parker a énervé les fans d’Angel Reese

Il y a une dizaine de jours, Candace Parker a été interrogée par Complex Sports, pour classer des joueuses WNBA.

Résultat ? Tout en haut de sa pyramide, dans la catégorie « S » de sa « tier list », la légende a placé A'ja Wilson, Napheesa Collier et Breanna Stewart, trois postes 4, comme elle, mais c'est le poste clé dans la Grande Ligue féminine à ses yeux. Juste en dessous, dans la catégorie « A », Candace Parker place Caitlin Clark, expliquant qu'elle pourrait intégrer la catégorie supérieure avec le temps, Kelsey Plum et Sabrina Ionescu.

Dans la catégorie « B », elle place Arike Ogunbowale et Paige Bueckers mais c'est la catégorie d'en-dessous, la catégorie « C », qui a surtout fait réagir puisqu'elle y a placé Cameron Brink, qui n'a joué que 15 matchs en WNBA et qui se remet d'une rupture d'un ligament croisé du genou… mais également Angel Reese.

Pas des attaques personnelles

« Pour être au-dessus, il faut avoir la capacité de porter son équipe, d'être la première ou deuxième option » explique-t-elle. « Angel Reese est fantastique dans son rôle, qui est de récupérer des rebonds offensifs. Elle a vraiment montré et démontré une grosse progression durant sa première année dans la ligue. »

De quoi générer beaucoup de colère chez les fans d'Angel Reese sur les réseaux sociaux, où l'intérieure du Chicago Sky est énormément suivie.

Invitée à expliquer son analyse par Rosalyn Gold-Onwude, Candace Parker a noté qu'elle était justement spectatrice de beaucoup d'attaques personnelles de la part des commentateurs (Shaquille O'Neal…) qu'elle côtoie sur TNT, au sujet des joueurs NBA en activité, et qu'elle essayait justement de rester sur le plan professionnel.

« Dans le basket féminin, on saura qu'on a vraiment réussi (sur le plan médiatique) quand on arrivera à parler de sport, et que les choses ne seront pas prises de façon personnelle » conclut-elle ainsi.