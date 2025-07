Sergio Llull se rappelle du soir où il a failli rejoindre la NBA

Pendant près d'une décennie, les Rockets ont tenté de faire venir Sergio Llull en NBA. Et à l'été 2015, la franchise texane n'était pas loin de convaincre le meneur du Real Madrid de les rejoindre…

« Je venais de vivre une très bonne année, et on gagnait » explique-t-il, les « Merengue » ayant carrément signé un quadruplé (Euroleague, championnat d'Espagne, Coupe du Roi et Supercoupe). « J'étais tout proche de partir. Ils étaient venus et on avait dîné ensemble et, lors de ce dîner, ils m'ont passé James Harden au téléphone. »

Les Rockets lui offraient un contrat de 24 millions de dollars sur trois ans… qu'il avait finalement refusé.

« J'ai quitté ce dîner en pensant que j'allais partir. J'étais presque convaincu et puis j'ai appelé Madrid. Florentino (Perez, le président du club) m'a appelé et m'a proposé un contrat de six ans avec un meilleur salaire. C'était loin de ce que m'offrait la NBA mais au final, la balance a penché vers le fait de rester. »

Alors qu'à 37 ans, il vient de prolonger pour une nouvelle saison avec le Real Madrid, Sergio Llull ne regrette pas son choix, lui qui a pu garnir son armoire de trophées avec deux titres supplémentaires en Euroleague (2018 et 2023), un trophée de MVP de la compétition européenne et finalement neuf titres de champion d'Espagne !

« Je n'ai aucun regret. C'était mon choix et c'était le bon, parce que c'était justement le mien » conclut-il.