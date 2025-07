Kyrie Irving répond à Kevin Durant et Steve Nash sur leur cohabitation ratée aux Nets

Il y a trois semaines, Kevin Durant était l'invité de LeBron James et Steve Nash dans leur podcast « Mind The Game ». Et le « King » n'a pas pu s'empêcher de demander aux deux hommes ce qui s'était passé à Brooklyn, Steve Nash ayant coaché Kevin Durant pendant deux saisons et quelques matchs. Avant de prendre la porte…

Aucune révélation fracassante, les deux MVP évoquant les blessures, l'instabilité et des perturbations qui ont fait que l'équipe a finalement implosé. Steve Nash laisse entendre qu'il n'était pas totalement libre dans ses choix, pour sa première expérience en tant que coach, alors que Kyrie Irving et James Harden sont très rapidement évoqués.

Tout le monde prend de (très) grosses pincettes, mais Kevin Durant défend globalement Steve Nash, dont il est proche, expliquant que ce dernier a surtout été plombé par les circonstances.

Rapidement, Kyrie Irving a promis de livrer sa version, ce qu'il a finalement fait lors d'un live sur Twitch.

« Je n'ai jamais rencontré le GM à l'époque, et seulement une fois l'assistant GM » explique-t-il sur sa décision de rejoindre les Nets à l'été 2019. « Quand j'y repense, je me dis que j'aurais dû prendre plus de temps afin de déterminer ce qui était le mieux pour moi. KD venait juste de se déchirer le tendon d'Achille en Finals. On a choisi de rejoindre Brooklyn ensemble. Je ne sais pas si vous êtes du genre à respecter vos promesses et à attendre un an et demi que votre pote récupère et soit en bonne santé, mais je suis ce genre de personnes. Je n'allais pas laisser Kevin Durant après sa rupture du tendon d'Achille et lui dire qu'on n'allait finalement pas jouer ensemble. »

Kyrie Irving, un simple levier pour obtenir Kevin Durant ?

Sauf que le problème, à entendre Kyrie Irving, c'est que si les Nets l'avaient fait signer avec Kevin Durant, ils voulaient surtout ce dernier…

« J'ai attendu que mon frère récupère, mais j'aurais aimé mieux connaître Brooklyn, parce qu'ils n'étaient pas pareils avec moi. Je dis simplement ce que j'ai ressenti, ma vision des choses. Est-ce qu'ils me voulaient vraiment ? Oui, on peut le dire. Mais Kenny Atkinson n'était pas pareil avec moi. Les Nets voulaient KD, c'est ce que j'ai compris. Ce sont les informations que j'ai obtenues après être parti. C'est simplement la nature du business. »

Kyrie Irving répète ainsi que son erreur est d'avoir signé à Brooklyn sans se renseigner sur les dirigeants.

Les Nets pourraient sans doute répondre qu'ils ont pourtant longtemps tout fait pour satisfaire les exigences du duo Irving – Durant, en engageant notamment DeAndre Jordan (les trois hommes s'étant promis lors des Jeux olympiques 2016 d'évoluer ensemble en NBA), en poussant Kenny Atkinson vers la sortie puis en engageant Steve Nash. Même si Kyrie Irving explique que c'est Kevin Durant qui était derrière la nomination de ce dernier.

Mais qu'auraient bien pu faire les dirigeants de Brooklyn alors que c'est la ville de New York qui empêchait Kyrie Irving de jouer au Barclays Center puisqu'il refusait de se faire vacciner contre le Covid ?

« Les gens avec qui j'étais en affaires étaient pour le vaccin et je leur disais : ‘Très bien, laissez-moi en dehors de ça et laissez-moi aller ailleurs' » continue-t-il. « J'ai même dit aux Nets de me couper. ‘S'il vous plaît, coupez-moi'. Mais bon, avec le contrat, ils n'allaient simplement pas me libérer et me laisser signer ailleurs. »

