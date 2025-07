Quatre coloris pour lancer la sortie de la Anta Kai 2

Il y en aura pour tous les goûts ! Anta Sports a en effet frappé très fort hier en lançant la commercialisation de la Kai 2, avec déjà quatre coloris sur la table !

On retrouve ainsi les versions « Triple Black », « Retro 90s », « Solar Return QS » et « Dallas » pour essayer de plaire au plus grand nombre. Comme la Kai 2, cette deuxième chaussure signature de Kyrie Irving avec Anta Sports ne manque en tout cas pas de détails et de subtilités.

En l'occurrence, cette nouvelle version fait encore la part belle aux origines amérindiennes d'“Uncle Drew”, que ce soit au niveau des motifs présents sur l'ensemble de la paire, sur le talon, la semelle ou la languette, qui font toute la singularité de ce modèle.

Les quatre coloris de la Anta Kai 2 sont disponibles sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.