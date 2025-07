Les premières images de la Nike Ja « Light Show »

La campagne de promotion de la Nike Ja 3 entame sa dernière ligne droite ! Le troisième modèle signature de Ja Morant est particulièrement attendue, déjà parce que le meneur des Grizzlies reste un joueur populaire auprès du grand public, mais aussi parce que cette nouvelle paire est repartie de zéro par rapport aux deux premières de la collection au niveau design et composition.

Il y aura plus de confort pour commencer avec une semelle intermédiaire Zoom X, une grande première pour la collection Nike Ja. Habituellement utilisée pour les chaussures de running, la mousse Zoom X a été insérée pour la première fois sur des modèles basket la saison dernière, sur la GT Cut 3 notamment. Et le résultat est vraiment très bon.

Les motifs du revêtement extérieur en caoutchouc prennent la forme de logos « Ja », et remontent également sur l’empeigne, un peu comme sur la MB.03, possiblement pour renforcer le maintien. L’occasion de faire apparaître un « JA » avec la disposition du « Swoosh » à la verticale sur l'un des côtés de la chaussure.

Le tout premier coloris de la Nike Ja 3 pourrait bien être ce « Light Show » dont les premiers clichés officiels ont été dévoilés hier, avec une base en blanc et gris assortie de motifs en orange et violet pour faire ressortir le « A » en style graffiti et des « Swoosh » en bleu dont l'un affiche des contours en rose.

La Nike Ja 3 « Light Show » est annoncée pour le 5 août sur le sol nord-américain au prix de 135 dollars.

(Via SneakerNews)