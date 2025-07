Après avoir fini la saison aux Grizzlies, Lamar Stevens va rejoindre le Paris Basketball

Il y a du mouvement chez le champion de France cet été. Si Nadir Hifi a décidé de rester au Paris Basketball, TJ Shorts, lui, quitte la capitale et sera remplacé par Justin Robinson. Autre départ à prévoir, celui de Tyson Ward. Là aussi, David Kahn, le président du club, a su trouver un joueur pour combler le vide.

Il a été chercher en NBA puisque c'est Lamar Stevens, selon une information du média grec SDNA confirmée par L'Équipe, qui va poser ses valises à Paris.

L'ancien de Cleveland, Boston et Memphis a joué 220 matches de saison régulière depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2020. Si ses qualités athlétiques et défensives sont intéressantes, l’ailier de 28 ans peine toujours de loin (28% de réussite à 3-pts), ce qui a plombé sa progression et poussé les Cavaliers à s'en séparer en 2023. Il n'a ensuite joué que 55 matches sur les deux dernières saisons.

Il avait fini la campagne aux Grizzlies, avec surtout un dernier match de saison régulière à 31 points dans une rencontre face aux Mavericks où les deux équipes avaient largement fait tourner.

C'était donc sous les ordres de Tuomas Iisalo, le nouveau coach de Memphis… qui coachait Paris l'an passé.

Lamar Stevens Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CLE 40 13 45.6 16.0 72.5 0.6 1.8 2.4 0.6 1.3 0.4 0.6 0.3 4.1 2021-22 CLE 63 16 48.9 27.7 70.7 0.7 1.9 2.6 0.7 1.7 0.5 0.7 0.3 6.1 2022-23 CLE 62 18 44.8 31.6 70.2 0.8 2.6 3.3 0.5 1.3 0.4 0.4 0.3 5.3 2023-24 * All Teams 38 15 45.0 30.4 77.8 0.9 2.4 3.3 0.7 1.2 0.6 0.6 0.6 7.2 2023-24 * BOS 19 6 46.7 37.5 72.7 0.6 1.0 1.6 0.4 0.7 0.3 0.5 0.3 2.8 2023-24 * MEM 19 23 44.6 28.9 79.1 1.3 3.8 5.1 1.1 1.6 0.9 0.8 0.9 11.5 2024-25 MEM 17 9 46.0 29.6 72.7 0.2 2.0 2.2 0.5 0.9 0.3 0.6 0.2 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.