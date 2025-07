À 31 ans, Alex Abrines annonce sa retraite

Alors qu'il fêtera ses 32 ans le 1er août prochain, Alex Abrines a annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux, mettant fin à son contrat qui le liait au FC Barcelone jusqu'en 2026 !

« Chers fans, le moment est venu de clore un chapitre très important de ma vie. Après de nombreuses années consacrées au basket professionnel, j'ai pris la décision difficile de prendre ma retraite. Ce n'est pas un choix facile, mais c'est un choix mûrement réfléchi. Le basket m'a tout donné : des expériences inoubliables, des amis qui sont devenus ma famille, des moments de gloire, des échecs, des leçons… et surtout, votre soutien inconditionnel. »

Ayant débuté à Malaga, l'arrière/ailier avait rejoint le FC Barcelone en 2012. Choisi en 32e position de la Draft 2013 par le Thunder, il avait intégré la NBA en 2016, n'y restant que trois ans avant de rentrer au Barça.

Comme Ricky Rubio, il avait ainsi dû faire face à des dépressions lors de son passage dans la Grande Ligue.

« Il est l'heure de passer du temps auprès de ma famille »

« Le basket fera toujours partie de ma vie, mais il est l'heure de passer du temps auprès de ma famille et d'ouvrir d'un nouveau chapitre. Merci d'avoir toujours été à mes côtés. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. »

Alex Abrines quitte les parquets avec trois titres de champion d'Espagne (2014, 2021 et 2023) et deux médailles de bronze avec la « Roja », lors des Jeux olympiques 2016 et lors de l'EuroBasket 2017.

Avec 474 tirs à 3-points inscrits dans le championnat espagnol, à 41.5% de réussite, il est troisième dans l'histoire du club catalan dans ce domaine, derrière Juan Carlos Navarro (907) et Juan Antonio « Epi » San Epifanio (627).