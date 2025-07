Léopold Delaunay gravement blessé lors de la Summer League de Las Vegas ?

L'ascension fulgurante de Léopold Delaunay s'est-elle arrêtée net à Las Vegas ? Vendredi, lors de la rencontre entre Golden State et Toronto, l'arrière/ailier de 23 ans était resté un long moment à terre, touché au genou.

Et selon les informations de BeBasket, le problème pourrait être très grave (rupture d'un ligament croisé ?), et pourrait priver Léopold Delaunay (1m93) de toute la saison 2025/26 avec Le Mans…

Né et formé à Cholet, où il avait été champion de France Espoirs en 2018 et 2019, il avait rejoint le coach Guillaume Vizade à Vichy, avant de le retrouver au Mans. Avec 8.1 points, 4.8 rebonds et 3.3 passes en Betclic Elite cette saison, il avait montré sa solidité des deux côtés du terrain, au cœur de la belle campagne du Mans, qui a remporté la Leaders Cup et s'est hissé en quarts de finale du championnat de France, tombant en trois matchs face à Monaco.

Grâce à ses performances, Léopold Delaunay avait tapé dans l’œil d'équipes d'Euroleague, mais aussi des Warriors, qui l'avaient donc invité en Summer League et discutaient même de la possibilité d'un contrat. Néanmoins, sans réelle garantie de la part des Warriors, il avait de toute façon décidé de rester dans la Sarthe l'an prochain.

Désormais, il faudra attendre le verdict médical officiel, mais ça peut être un sacré coup d'arrêt pour l'arrière/ailier, fauché sur une mauvaise réception, en contre-attaque.