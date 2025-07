Christian Koloko rempile finalement aux Lakers

Avant la thrombose veineuse diagnostiquée à Victor Wembanyama en février dernier, il y a notamment eu Chris Bosh, Mirza Teletovic… ou encore Christian Koloko.

Le pivot camerounais de 2m13 a en effet traversé une période similaire après la découverte de caillots sanguins lors de la saison 2023-2024 qui ont nécessité une opération. À la différence près que si « Wemby » a seulement songé à la possibilité que la fin de sa carrière soit prononcée, c'est bien ce qui a failli arriver à Christian Koloko, avant que son retour en NBA ne soit finalement validé par un trio de médecins (un désigné par la NBA, un autre par le syndicat des joueurs et le troisième par les deux parties) en octobre dernier.

Relancé par les Lakers via un « two-way contract » qui lui a permis de disputer 37 matchs NBA cette saison (à moins de 10 minutes en moyenne pour 2.4 points et 2.5 rebonds) et 19 de G-League (14.5 points et 7.9 rebonds), le pivot de 25 ans va finalement repartir avec le même statut en 2025/26, toujours aux Lakers. Engagé dans la Summer League compliquée des Lakers (1v-4d), il a rendu 7.2 points, 4 rebonds et 2.6 contres en moyenne sur six matchs, dont une sortie à 6 contres face aux Celtics.

Comme quoi, malgré ses pépins physiques, son profil de protecteur du cercle et d'intérieur mobile restent des atouts précieux auprès du front office californien.

Chris Manon arrive, Trey Jemison s'en va

Celui-ci a poursuivi le réajustement de ses trois « two-way contracts » en mettant la main sur l'une des bonnes surprises de Summer League, Chris Manon. Non drafté à sa sortie de Vanderbilt où il a tourné à 6.6 points, 3.8 rebonds et 1.3 passe décisive en 13 minutes en 2024/25, le meneur de 1m95 s'est à nouveau montré efficace à Las Vegas avec 11 points, 5.2 rebonds et 2 passes décisives en 18 minutes en moyenne.

Restera une place à combler parmi les trois « two-way contracts » des Lakers puisque Trey Jemison a pour sa part été coupé hier. L'intérieur arrivé en provenance de New Orleans la saison passée a participé à 22 matchs avec les “Purple & Gold” (2.4 points, 2.8 rebonds en 10 minutes en moyenne). Son aventure à Los Angeles se termine après une Summer League délicate, à 1.0 point, 2.6 rebonds en 13 minutes en moyenne sur cinq matchs.