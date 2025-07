Derrick Rose promeut les échecs pour faire réfléchir la jeunesse

S'il n'y a pas brillé, que ce soit dans la partie « Head & Hand » ou dans le tournoi classique, c'est bien Derrick Rose qui était à l'origine du tournoi d'échecs mêlant basketteurs et professionnels de la discipline.

L'ancien MVP des Bulls explique qu'il s'est mis aux échecs à l'âge adulte, pour aiguiser son esprit. Il est rapidement devenu fasciné par les règles, les différentes défenses et toutes les options qui se présentaient.

« Je crois qu'une fois que l'on vieillit, il ne nous reste que des souvenirs », assure-t-il à The Athletic. « Mais je veux m'assurer que lorsque je serai plus âgé, je serai toujours frais mentalement. »

Pour Derrick Rose, perdre aux échecs est d'ailleurs à la fois plus dur… et plus gratifiant qu'au basket.

« J'étais toujours anxieux lorsque je jouais au basket. Je n'ai jamais été anxieux en jouant aux échecs. Perdre, c'est en fait pire aux échecs qu'au basket. Lorsque vous perdez aux échecs, vous avez envie de vous battre. Au basket, je ne me suis jamais énervé de la sorte. Mais perdre, c'est ce qu'il y a de mieux aux échecs. Vous commencez à voir l'importance d'un seul coup. Et comment ce coup est en fait un choix dans la vie. »

« C'est le but, d'amener les enfants à penser de manière critique »

Le retraité des terrains NBA s'étonne d'avoir appris tout récemment que Rajon Rondo et Drew Gooden adoraient aussi le jeu, alors que les trois hommes n'en avaient jamais parlé durant leurs carrières.

Hobby souvent caché de certains joueurs NBA, les échecs deviennent une pratique valorisée. Et issu des quartiers difficiles de Chicago, Derrick Rose aurait aimé découvrir cet exercice mental plus tôt.

« C'est le but, d'amener les enfants à penser de manière critique » explique-t-il. « Je l'ai déjà dit – mais d'où je viens, il faut que les enfants réfléchissent avant d'appuyer sur la gâchette, avant de faire du mal. J'ai l'impression que les échecs peuvent empêcher cela, si on s'y met assez tôt. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais il faut bien commencer quelque part. Et j'ai vraiment l'impression que cela peut être un début. »