Kon Knueppel touché par le message de son modèle, Klay Thompson

Kon Knueppel a déjà plusieurs fois évoqué le fait qu'il s'inspirait beaucoup de Klay Thompson, le « meilleur joueur sans ballon de l'histoire » à ses yeux, devant Stephen Curry. Des déclarations entendues par l'intéressé.

« Je voulais juste te souhaiter le meilleur, et te remercier pour tes mots, lorsque tu dis que tu veux modeler ton jeu sur le mien » lui a ainsi dit Klay Thompson lors d'une vidéo diffusée au cours d'une interview du nouveau joueur de Charlotte chez Taylor Rooks. « Ça me fait me sentir vieux, mais j'apprécie aussi beaucoup les jeunes athlètes comme toi qui viennent prendre le contrôle de la ligue et reprendre le flambeau de ce que nous avons commencé. »

Et l'actuel joueur de Dallas a quelques conseils pour le 4e choix de la Draft, qui a atterri chez les Hornets.

« Ne perds jamais la confiance qui t'a permis d'arriver ici, surtout quand tu shootes » lui dit-il ainsi. « Et savoure ta saison rookie autant que tu le peux, parce que tu auras à peine le temps de cligner des yeux que ça sera fini. »

Des mots qui ont visiblement fait plaisir à l'ancien coéquipier de Cooper Flagg à Duke, qui a plusieurs fois répété à quel point c'était « cool » que le joueur dont il a tant étudié le jeu prenne ainsi le temps de lui parler.