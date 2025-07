Au All-Star Weekend, Paige Bueckers vit son rêve de petite fille

Pour sa première saison en WNBA, Paige Bueckers est titulaire au All-Star Game et a été sélectionnée par Napheesa Collier. Surtout, elle sera entraînée pour ce match des étoiles par Cheryl Reeve, la coach emblématique des Lynx, en place depuis 2010. Dans sa jeunesse, la rookie des Wings, originaire de Hopkins dans le Minnesota, s’est rendue à de nombreuses rencontres de la franchise durant sa période dorée entre 2011 et 2017, avec notamment Maya Moore et Sylvia Fowles, avec quatre titres à la clé (2011, 2013, 2015 et 2017).

« Quand j’y pense, c’est totalement fou », se réjouit Paige Bueckers. « Quand j’étais petite, j’ai grandi en voyant les Lynx jouer et je voulais être tout ce qu’elle représente. Maintenant, je vais être entraînée par Cheryl Reeve au All-Star Game et jouer avec les meilleures joueuses du monde. C’est une expérience folle et je suis très reconnaissante pour ça. J’essaye de rendre la petite fille que j’étais aussi fière que possible. »

Apprendre auprès des meilleures

Paige Bueckers est la seule rookie de l’équipe de Napheesa Collier. Ainsi, elle peut profiter des conseils de ses aînées pour peaufiner son jeu. Elle a pu échanger avec Alyssa Thomas du Mercury tandis que Kelsey Plum des Sparks a pu lui donner des conseils sur sa manière de défendre les tirs à 3-points.

« Il y a tellement de femmes et de joueuses incroyables ici que je peux apprendre beaucoup de choses », explique la meneuse de Dallas en conférence de presse.

Paige Bueckers a pu également livrer un duel en 1-contre-1 face à Napheesa Collier, une autre légende de Connecticut, que la rookie de Dallas admire : « Phee est l’une des personnes que je préfère. J’adore son attitude par rapport au basket ou au business, que ce soit sur ou en dehors du terrain. C’est une femme forte que j’admire. »

Des éloges que Napheesa Collier a également su lui rendre : « Paige est une joueuse incroyable. C’est cool d’avoir son énergie dans cette équipe. J’ai hâte de jouer avec elle. » Rendez-vous la nuit prochaine, à Indianapolis.