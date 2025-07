Cam Spencer veut prouver aux Grizzlies qu’il mérite son salaire

Après une saison en « two-way contract », seulement terminée avec 4.2 points de moyenne et 25 matches joués en NBA, mais avec une pointe à 51 unités en G-League, Cam Spencer a reçu une bonne nouvelle avec un nouveau contrat à Memphis. Un contrat de quatre ans et 10.5 millions de dollars, avec trois années garanties.

Le voilà rassuré sur son avenir, ainsi que très motivé à l'idée de montrer à la franchise qu'elle a fait le bon choix en misant sur lui.

« Je suis très impatient. Je ne voulais me battre pour aucune autre franchise », assure le shooteur des Grizzlies. « Je suis reconnaissant. Cela me fait penser à toutes les personnes qui m'ont aidé pour en arriver-là. Je suis plus motivé que jamais. J'ai dit à Zach Kleiman (le GM) que j'allais, chaque jour, lui donner raison. Je ne vais pas le lâcher. »

Ce nouveau salaire est également une récompense pour le joueur, qui s'est battu pour gagner sa place à Memphis.

« Il s'agit de savoir comment on fait face à l'adversité. J'ai été élevé comme ça. Il faut aller chercher les choses, les mériter, dans la vie, chaque jour », dit-il. « Rien n'est donné. La vie se résume à ça : comment réagit-on aux situations défavorables ? C'est ainsi qu'on voit de quel bois on est fait. Si on creuse profondément, si on croît en soi, alors on peut tout réussir. »

Cam Spencer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 25 10 41.5 35.8 100.0 0.5 0.7 1.2 1.4 0.9 0.4 0.2 0.0 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.