À peine arrivé aux Pelicans, Derik Queen rejoint l’infirmerie

Les blessures ont pourri les dernières saisons des Pelicans et ça semble bien parti pour continuer…

La franchise de La Nouvelle-Orléans vient ainsi d'annoncer que son rookie Derik Queen, qu'elle avait récupéré en 13e position de la dernière Draft (en lâchant le 23e choix et un « swap » non protégé l'an prochain), avait subi une déchirure du ligament interosseux scapho-lunaire du poignet gauche, et qu'il a donc dû se faire opérer.

C'est la même blessure que Jalen Williams, et l'ancien pivot de Maryland sera sur la touche au moins 12 semaines.

Dans le meilleur des cas, Derik Queen sera donc prêt pour le début de la saison régulière, qui débute le 21 octobre. Malgré tout, il devrait rater au moins une partie du « training camp » à La Nouvelle-Orléans.

Clairement, ce n'est pas le meilleur démarrage pour celui qui est attendu comme un vrai connecteur chez les Pelicans, et sur lequel le nouvel homme fort du club, Joe Dumars, a beaucoup misé.