Le propriétaire des Suns voulait un coach qui pense à 2030, pas à 2020

Mais que font les Suns ? Beaucoup se posent la question alors que le « Big Three » souhaité par le nouveau propriétaire Mat Ishbia a explosé après deux petites saisons. Certes, Kevin Durant est parti alors que Bradley Beal a carrément été coupé mais Devin Booker a lui été prolongé et la franchise a sacrifié ses derniers « premier tour » de Draft disponibles pour aller chercher Mark Williams…

La franchise de l'Arizona pense-t-elle vraiment pouvoir jouer les premiers rôles à l'Ouest avec cet effectif ?

Peut-être pas mais, à entendre Mat Ishbia, l'essentiel est de faire plaisir à Devin Booker, et surtout de lui montrer qu'on ne veut pas rentrer dans une pénible (mais nécessaire ?) phase de reconstruction.

« Devin sera content parce qu'on essaie de gagner » assure-t-il ainsi à l'Arizona Republic sur les mouvements de l'été. « Nous allons faire des choses qui s'alignent avec la vision et l'identité que nous avons totalement validées avec notre GM et notre coach. Pour être clair, il n'y avait pas cet alignement entre le propriétaire, le GM, le coach et la star auparavant. Désormais, c'est le cas et tout est très clair. »

De quoi enfin retrouver de la stabilité ? Devenu propriétaire du club en 2023, Mat Ishbia vient de nommer un troisième entraîneur en trois étés, Jordan Ott succédant à Frank Vogel et Mike Budenholzer.

« Nous devions avoir un coach qui pense à l'avenir et pas au passé. Il ne faut pas regarder ce qui a fonctionné en 2020, mais ce qui fonctionnera en 2030. Jordan Ott est un cerveau incroyable en matière de basket. Toutes les personnes que nous avons contactées ont vanté ses qualités et nous avons été très satisfaits de lui jusqu'à présent. Il est jeune, il va construire avec notre équipe et nous espérons qu'il sera un grand entraîneur pour les Suns. »