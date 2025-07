A'ja Wilson marche sur l'eau depuis deux matchs avec 34 points inscrits face aux Valkyries puis 37 avant hier face à Dallas pour deux victoires à la clé. Sur ce dernier match avant la trêve, l'intérieure de Las Vegas a sorti le dernier coloris en date de sa première chaussure signature, la Nike A'One, qu'elle pourrait également porter lors du WNBA All-Star Game ce samedi.

Baptisé « ASW », il se distingue par ses couleurs estivales, avec une tige en jaune, orange et rose complétée par des finitions en noir et du rouge sur la semelle. Le « Swoosh » présent sur l'empeigne ressort en noir sur fond jaune et inversement pour le logo de la joueuse sur la languette et sa signature sur le talon.

La bonne nouvelle, c'est que la Nike A'One « ASW » est sortie aujourd'hui en France et qu'elle est donc disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.