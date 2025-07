La LeBron 21 continue de faire l'actualité avec cette série « PE-to-Public » qui permet au grand public de bénéficier de coloris jusque là exclusivement destinés à LeBron James. Ce dernier a notamment affiché son admiration pour l'ancienne star du Foot US Deion Sanders en prenant deux de ses modèles signature pour inspiration.

Après la DT Max 96, qui a servi sur le coloris « Prime 96 », voici le coloris « Prime 93 », inspiré de la Nike Air Diamond Turf, un modèle destiné à Deion Sanders et sorti en 1993.

La paire en noir et blanc porte elle aussi un large strap recouvrant les lacets sur lequel figure un gros « Nike » en rouge sur fond blanc. À noter également la présence du logo Nike Air en doré sur le talon. La semelle intermédiaire en noir et blanc repose sur un revêtement extérieur rouge et blanc.

La LeBron 21 « Prime 93 » est disponible depuis peu sur Basket4Ballers, au même prix qu'une LeBron 21 classique : 200 euros.