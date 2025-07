Les Suns également sur la piste de Jonathan Kuminga ?

Alors qu'on vient de dépasser la mi-juillet, donc quinze jours après le début des opérations, Jonathan Kuminga fait partie des meilleurs joueurs encore disponibles sur le marché. Néanmoins, rien ne bouge autour de ce dossier.

On apprend, dans les informations données par Marc Stein, que son agent, Aaron Turner, a plusieurs fois échangé avec les Warriors à Las Vegas, dans le cadre de la Summer League. L'idée, pour le joueur, c'est d'obtenir un contrat, même court, avec un salaire annuel de 25 millions dollars. Que ce soit à Golden State ou ailleurs.

Et on sait que la tendance est davantage vers un départ, puisque les Warriors n'ont ni l'argent ni le temps de jeu que le jeune intérieur espère, mais sous la forme d'un « sign-and-trade » afin que les Californiens obtiennent une contrepartie. Ils attendant d'ailleurs, sur ce point, un premier tour de Draft.

Notre confrère ajoute que, parmi les équipes intéressées (le Heat, les Bulls, les Bucks ou encore les Kings, les Nets et les Wizards) par le Congolais, on retrouve désormais les Suns. Maintenant qu'ils ont réussi à finaliser la rupture de contrat de Bradley Beal, les dirigeant vont peut-être donner un dernier coup de pinceau à leur effectif, profondément remanié notamment avec le transfert de Kevin Durant.

Les contrats de Grayson Allen et Royce O'Neale pourraient ainsi servir de monnaie d'échange, même si les Warriors espèrent sans doute beaucoup mieux. Et que les Suns n'ont plus de premier tour de Draft avant 2032…