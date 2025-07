Les Bucks gardent Chris Livingston

Les Bucks continuent de remplir leur effectif, avec cette fois-ci Chris Livingston, rapporte ESPN. Un joueur qui connaît bien la maison, pour y avoir été drafté en 2023 (58e choix) et pour y avoir passé les deux dernières saisons (1.3 point et 1.3 rebond sur 42 matchs et en 5 minutes).

Le contrat de l'ailier de 21 ans sera en tout cas pleinement garanti pour la saison prochaine et les dirigeants de Milwaukee ont sans doute été convaincus par ses performances en Summer League. Il y tourne, en effet, à 20.8 points, 5.3 rebonds et 2.3 passes de moyenne sur quatre matchs.

Chris Livingston évoluera ainsi derrière la paire Giannis Antetokounmpo – Kyle Kuzma sur les postes 3/4.

Chris Livingston Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MIL 21 4 50.0 20.0 75.0 0.1 0.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.2 0.0 1.2 2024-25 MIL 21 5 33.3 0.0 75.0 0.5 1.2 1.7 0.2 0.4 0.2 0.3 0.0 1.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.