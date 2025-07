Sans Ariel Atkins ni Angel Reese, Chicago sombre face à Atlanta

Sur une meilleure dynamique depuis quelques matchs, Chicago a replongé ce mercredi à l'occasion de la réception d'Atlanta, qui restait pour sa part sur deux revers de suite.

Avant le All-Star Break, les absences d'Ariel Atkins et Angel Reese (jambe) ont pesé trop lourd dans la balance, et le Dream en a profité pour afficher sa supériorité en s'imposant par 37 points d'écart (49-86).

Le suspense s'est vite envolé puisque Atlanta a démarré à fond pour compter 13 longueurs d'avance dès la fin du premier quart-temps (10-23) sous l'impulsion de Brionna Jones et Brittney Griner. Bien accompagnée par Naz Hillmon, Allisha Gray et ses deux flèches à 3-points ont contribué à accentuer l'écart à la pause (23-41).

Le 14-0 infligé dès le retour des vestiaires a définitivement plombé les derniers espoirs de Chicago, alors relégué à 32 points (23-55), pour un score sans appel de 36-74 après deux paniers à 3-points de Te-Hina Paopao pour saler un peu plus l'addition et offrir un Atlanta un dernier acte des plus décontractés.

Après le All-Star Game, Atlanta reprendra avec du lourd : un road-trip à Las Vegas, Phoenix et Minnesota. Ce sera guère mieux pour Chicago qui va se rendre à Minnesota avant d'accueillir Seattle et Indiana.