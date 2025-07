Nul doute qu'Anta Sports avait imaginé un autre destin pour la promotion de la Anta Kai 2, la deuxième chaussure signature de Kyrie Irving, dont la saison a été stoppée début mars suite à une déchirure du ligament croisé du genou.

Le meneur des Mavs venait de présenter son nouveau modèle lors du All-Star Game, avec un premier coloris « Artist on Court » des plus originaux. Anta Sports a cette fois sorti un nouveau coloris « Sun » aux couleurs de l'été, en orange assorti de touches bleu ciel, pour habiller le col, une partie de la semelle intermédiaire, et faire ressortir le logo du joueur sur la languette. On note aussi quelques finitions en jaune sur l'empeigne et un talon en violet et noir.

Dans la lignée de la Anta Kai 1, cette nouvelle version fait la part belle aux origines amérindiennes de “Uncle Drew”, que ce soit au niveau des motifs présents sur l'ensemble de la paire, sur le talon, la semelle ou la languette, avec une multitude de motifs qui font toute la singularité de ce modèle.

La Anta Kai 2 est disponible sur le site officiel d'Anta US au prix de 125 dollars. Rien à signaler pour le moment sur le site d'Anta Europe.

(Via NiceKicks)