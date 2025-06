Chet Holmgren, la fin d’une saison faite de volonté… et d’anti-inflammatoires

« Les fractures, les bleus : tout ça, c’est temporaire. Mais ça, c’est pour toujours », harangue Chet Holmgren en résumant parfaitement de quoi sa saison a été faite. Après une première saison blanche, le joueur de 23 ans avait disputé l’intégralité de l’année suivante (82 matchs). Avant de repasser par la case infirmerie cette saison.

« C’était intense. Avant ma blessure, j’ai l’impression que c’était une toute autre saison. Ça remonte à tellement longtemps. On bosse là-dessus depuis octobre. Je n’ai quasiment pas pris de pause l’été dernier, à part un petit week-end de vacances, j’étais à fond. Il s’est passé tellement de choses pour en arriver là ».

Sa saison a basculé un soir d’octobre dernier, après un contact avec Andrew Wiggins, puis une chute. Auteur d’un solide de saison à 18 points et 9 rebonds de moyenne, il était coupé en plein vol avec une fracture du bassin. Il ne retrouvera les parquets qu’en février suivant. Pas simple à gérer pour un Thunder également privé de Isaiah Hartenstein et Jaylin Williams pour les premières semaines de compétition.

Mais les deux intérieurs en question ont fini par revenir au jeu. « Je suis fier des gars qui ont assuré pendant que j’étais blessé. Je dois vraiment tirer mon chapeau à « Big Hart », et surtout à J-Will. Ils sont venus et ont tenu la baraque en mon absence. C’est comme si on n’avait jamais perdu le rythme », salue Chet Holmgren.

« Des mecs altruistes »

Ce dernier, en sortant de l’infirmerie, a dû s’habituer à évoluer avec Isaiah Hartenstein, positionné au poste de pivot. « Beaucoup de choses ont changé pour eux, individuellement, quand je suis revenu. Donc je leur dois beaucoup. Ils n’ont jamais exprimé la moindre frustration. Ils n’ont jamais agi en dehors du cadre de l’équipe. Ils étaient à fond, quoi qu’il en coûte. Je suis super reconnaissant d’avoir des gars comme ça dans notre groupe d’intérieurs, des mecs aussi altruistes », dit-il encore.

Le natif de Minneapolis ne cache pas que son retour a été compliqué à gérer à plusieurs niveaux. « Si on m’avait dit, à ce moment-là, que ça se terminerait comme ça, ça aurait été facile de ne pas abandonner. Mais rien n’est garanti. C’est pour ça qu’une seule équipe y arrive chaque année. Alors je suis tellement heureux de ne pas avoir lâché. Il y a eu beaucoup de soirs où je tenais juste grâce à la volonté et aux anti-inflammatoires ».

Il termine : « Je suis tellement heureux de ne pas avoir abandonné… et qu’on y soit arrivés. On l’a fait. J’ai un long été devant moi pour remettre mon corps en état. C’est tellement d’émotions. »

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.2 0.7 1.8 2.2 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.