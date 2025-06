Ça se précise pour la Nike Ja 3

Ja Morant a tout juste eu le temps de porter sa nouvelle chaussure signature, la Nike Ja 3, lors du premier tour des playoffs de Memphis, avant de se retrouver en vacances.

Le modèle avait suscité la curiosité, car complètement revisité ! On repart même de zéro au niveau design et composition, avec notamment une semelle intermédiaire Zoom X, une grande première pour la collection Nike Ja. Habituellement utilisée pour les chaussures de running, la mousse Zoom X a été insérée pour la première fois sur des modèles basket la saison dernière, sur la GT Cut 3 notamment. Et le résultat est vraiment très bon.

Les motifs du revêtement extérieur en caoutchouc prennent la forme de logos « Ja », et remontent également sur l’empeigne, un peu comme sur la MB.03, possiblement pour renforcer le maintien. L’occasion de faire apparaître un « JA » avec la disposition du « Swoosh » à la verticale.

Signe que la sortie de la Nike Ja 3 se rapproche, voici la présentation d’un nouveau coloris dépareillé « Hustle & Flow », avec une chaussure beige-orange, et l’autre bleu-noir, pour un prix annoncé à 130 dollars la paire.

(Via SneakerNews)