Pas de Scott Foster au sifflet pour le Game 7 des Finals

Est-ce que Scott Foster allait être choisi pour arbitrer le Game 7 des Finals 2025 entre le Thunder et les Pacers ? Beaucoup de fans s’interrogeaient, alors que l’arbitre est souvent en charge des matchs les plus importants…

Finalement, le vétéran du sifflet n’a pas été désigné puisque ce sont James Capers, Josh Tiven et Sean Wright qui seront au sifflet pour ce dernier match de la saison 2024/25.

Une première pour les trois hommes, qui ne seront que les 22e, 23e et 24e à arbitrer dans un tel contexte.

Scott Foster, qui a plus d’expérience que n’importe quel autre arbitre restant, avec 18 Finals à son actif et 23 matchs des Finals, n’arbitrera donc pas un troisième Game 7 des Finals, après 2010 et 2013. Pourtant considéré comme un des meilleurs officiels par la NBA, en particulier sous la pression, il a peut-être toutefois été écarté pour éviter de potentielles polémiques. Ses décisions auraient ainsi été particulièrement scrutées, surtout alors que Rick Carlisle est venu publiquement à sa rescousse, après le Game 4 perdu par les Pacers…

Rick Carlisle avait-il tenté un pari ?

« C’est simplement affreux, les choses que j’ai pu voir sur l’arbitrage et sur Scott Foster en particulier. C’est un excellent arbitre, qui a fait du très bon travail dans ces playoffs », avait réagit le coach d’Indiana. « Il m’a arbitré à de nombreuses reprises et cette inspection minutieuse lancée contre lui est terrible, injuste et stupide. »

Rick Carlisle était peut-être sincère, mais certains ont vu dans cette drôle de sortie une façon d’obtenir un avantage en cas de Game 7, puisque Scott Foster était le favori pour arbitrer une ultime rencontre.

Il ne rejoindra donc pas (encore) Mendy Rudolph (6), Earl Strom (5), Sid Borgia (4), Dan Crawford (3), Joe Crawford (3) et Richie Powers (3) parmi les arbitres ayant sifflé plus de trois Game 7 en Finals.