Goran Dragic n’avait plus d’énergie pour rejoindre le Partizan

Fin décembre 2023, Goran Dragic annonçait sa retraite, après avoir notamment manqué de convaincre le Heat de lui offrir une dernière danse. Le Slovène nous apprend aujourd’hui qu’une autre issue avait été envisagée : un retour en Europe, au Partizan Belgrade.

« J’ai parlé avec le Partizan, tu ne peux pas mentir aux fans et aux coachs et venir jouer sur une seule jambe. Ils m’ont contacté et j’ai été honnête. Je ne pouvais tout simplement pas jouer à ce niveau-là à cause de mon genou, et mes enfants vivent à Miami », justifie le retraité sur le podcast Mozzart Sport’s NBA Out of Bounds, repris par Basketnews.

Âgé de 36 ans à l’époque, le natif de Ljubljana venait de tirer un trait sur 15 ans de carrière dans la Grande Ligue, avec un peu moins d’un millier de matchs au compteur.

Après sa saison 2017/18 avec le Heat, qui lui avait ouvert les portes du All-Star Game, le gaucher avait connu des soucis de santé qui l’avaient empêché de boucler des saisons à plus de 60 matchs.

« Je n’avais même pas pensé à cette possibilité, mais si j’étais en bonne santé, j’adorerais ça, c’est sûr. Le Partizan, c’est mon club, je les ai toujours soutenus, et cela aurait été vraiment génial de jouer pour eux », poursuit celui qui avait ses premières armes dans le basket professionnel en Slovénie, au Slovan Ljubljana.

Mais ses soucis de genou étaient trop importants pour imaginer poursuivre son aventure. « Le médecin m’a dit que si je voulais encore courir avec mes enfants, je devais arrêter le basket. Je n’ai pas terminé ma carrière comme je l’aurais voulu, j’y ai été contraint, et ça, c’était dur. J’ai dû arrêter, un point c’est tout. Je voulais revenir en Europe, jouer une ou deux saisons là-bas, mais ça n’a pas pu se faire », regrette-t-il pour finir.

Goran Dragic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 PHX 55 13 39.3 37.0 76.9 0.6 1.3 1.9 2.0 1.6 0.5 1.3 0.1 4.5 2009-10 PHX 80 18 45.2 39.4 73.6 0.5 1.7 2.1 3.0 1.6 0.6 1.6 0.1 7.9 2010-11 * All Teams 70 18 43.5 36.1 62.4 0.5 1.5 2.0 2.9 1.8 0.7 1.7 0.1 7.5 2010-11 * PHX 48 18 42.1 27.7 60.8 0.5 1.3 1.8 3.1 1.9 0.8 2.0 0.1 7.4 2010-11 * HOU 22 17 47.2 51.9 66.7 0.6 2.0 2.6 2.5 1.6 0.6 1.0 0.2 7.7 2011-12 HOU 66 27 46.2 33.7 80.5 0.8 1.7 2.6 5.3 2.5 1.3 2.4 0.2 11.7 2012-13 PHX 77 34 44.3 31.9 74.8 0.8 2.3 3.1 7.4 2.8 1.6 2.8 0.3 14.7 2013-14 PHX 76 35 50.5 40.8 76.0 0.9 2.3 3.2 5.9 2.7 1.4 2.8 0.3 20.3 2014-15 * All Teams 78 34 50.1 34.7 77.4 1.0 2.5 3.5 4.5 2.5 1.0 2.2 0.2 16.4 2014-15 * PHX 52 33 50.1 35.5 74.6 1.0 2.6 3.6 4.1 2.3 1.0 2.2 0.2 16.2 2014-15 * MIA 26 35 50.2 32.9 80.8 1.2 2.3 3.4 5.4 2.9 1.1 2.3 0.2 16.6 2015-16 MIA 72 33 47.7 31.2 72.7 0.8 3.1 3.9 5.8 2.6 1.0 2.6 0.2 14.1 2016-17 MIA 73 34 47.5 40.5 79.0 0.9 3.0 3.8 5.8 2.7 1.2 2.9 0.2 20.3 2017-18 MIA 75 32 45.0 37.0 80.1 0.7 3.4 4.1 4.8 2.4 0.8 2.2 0.2 17.3 2018-19 MIA 36 28 41.3 34.8 78.2 0.6 2.5 3.1 4.8 2.3 0.8 2.0 0.1 13.7 2019-20 MIA 59 28 44.1 36.7 77.6 0.5 2.7 3.2 5.1 2.1 0.7 2.4 0.2 16.2 2020-21 MIA 50 27 43.2 37.3 82.8 0.5 2.9 3.4 4.4 2.3 0.7 2.4 0.2 13.4 2021-22 * All Teams 21 24 37.7 25.4 81.8 0.6 2.5 3.1 4.1 2.1 0.9 1.6 0.2 7.5 2021-22 * BRK 16 26 37.6 24.5 73.9 0.7 2.5 3.2 4.8 2.3 0.9 2.1 0.2 7.3 2021-22 * TOR 5 18 38.2 28.6 100.0 0.4 2.4 2.8 1.8 1.6 1.0 0.2 0.2 8.0 2022-23 CHI 10 18 42.1 50.0 71.4 0.2 1.4 1.6 3.4 1.3 0.2 1.1 0.3 9.0 Total 898 28 46.0 36.3 76.7 0.7 2.4 3.1 4.8 2.3 1.0 2.2 0.2 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.