Le collectif du Mercury fait tomber la pluie face au Sky

En pleine confiance après avoir réussi à battre New York sur ses terres (81-89), Phoenix a poursuivi sa route victorieuse du côté de Chicago hier, où le Sky n’a pas pu résister bien longtemps à l’entreprise de destruction des joueuses de Nate Tibbetts.

Le Mercury a fait parler son collectif avec 8 joueuses à 8 points et plus pour délivrer un véritable carton offensif avec 107 points inscrits. Cerise sur le gâteau : un époustouflant 17/35 à 3-points, nouveau record de franchise qui n’a laissé aucune chance à Chicago ! Bien trop fort pour ce Chicago avec en plus une Angel Reese bien trop discrète, à 9 points (1/1 au tir), 2 rebonds et 2 passes décisives.

Chicago dépassé dans le troisième quart-temps

Phoenix a donné le ton dès le premier quart-temps en inscrivant cinq paniers à 3-points, dont deux pour Satou Sabally et un pour la France-Camerounaise Monique Akoa Makani afin de prendre le large (18-31). Chicago à seulement été en mesure de tenir la cadence dans le deuxième quart-temps grâce au duo Cardoso-Atkins afin de rivaliser avec les cinq flèches à 3-points de Sami Withcomb (43-58) avant de replonger pour de bon.

Le Sky a encaissé un 11-0 dès le retour des vestiaires, avec un nouveau 3-points signé Monique Akoa Makani (8 points, 4 rebonds, 2 passes décisives) avant de subir un 17-0 marqué par les 2+1 de Satou Sabally et Alyssa Thomas pour porter la marque à 88-52, soit le plus gros écart du match. Une avance bien plus que suffisante afin de jouer le dernier acte en roue libre sans se faire peur et assurer la victoire, 107 à 86.

Grâce à sa belle série, le Mercury se place désormais seul en troisième position derrière Minnesota et New York, son prochain adversaire, à domicile cette fois, ce vendredi, tandis que Chicago sera attendu à Atlanta ce dimanche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.