Sortie en mars 2024, la Nike Book 1 serait sur la fin, alors qu’il se murmure que la Book 2 pourrait bientôt être dévoilée. La marque à la virgule continue toutefois de la mettre en avant avec ce prochain coloris à venir.

Baptisé « iridescent », il se se distingue par ses touches iridescentes sur le « Swoosh » et le col pour accompagner une tige en cuir et mesh noir. La semelle extérieure semble quant à elle phosphorescente et brillera donc même dans le noir.

Sa sortie est annoncée pour le 1er juillet au prix de 155 dollars aux États-Unis.

Notre verdict de la Nike Book 1 Nike et Devin Booker ont réussi leur pari en faisant de cette « Book 1 » une chaussure à double usage, en répondant à la fois aux codes et au design classique d’une chaussure « lifestyle », tout en garantissant des caractéristiques techniques irréprochables sur le plan basket. Inspirée de la Nike Air Force 1, la paire a été retravaillée avec une semelle intermédiaire en Cushlon 2.0 qui offre un dynamisme nécessaire aux profils comme Devin Booker. On aurait apprécié un peu plus de confort sur l’avant du pied mais l’essentiel est là. L’adhérence et le maintien atteignent également la norme du marché. La Book 1 a également dans son ADN un côté hommage qui saura attirer le grand public. Devin Booker est un passionné et ce mélange des genres saupoudré de ses touches personnelles offrent un modèle singulier.

(Via SneakerNews)