À une époque où les débats sur les meilleurs joueurs de l’histoire sont monnaie courante, LeBron James en a profité pour donner son avis sur le sujet, dans le dernier épisode de son podcast « Mind The Game ».

Ou plutôt pour se plaindre de la place accordée au nombre de titres NBA, bien trop importante à ses yeux…

« Essayer de critiquer quelqu’un simplement parce qu’il n’a pas réussi à gagner un match d’un sport d’équipe… Peu importe le contexte… Je ne sais pas d’où ça vient, mais c’est une longue discussion, surtout quand ça me concerne. C’est tellement étrange. Ce n’est jamais suffisant » a-t-il ainsi regretté face à… Steve Nash, jamais titré et qui n’a carrément jamais atteint les Finals en 18 ans de carrière (malgré deux trophées de MVP).

Quadruple champion NBA (2012, 2013, 2016, 2020), avec aussi six autres échecs en finale (2007, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018), LeBron James souffre justement de ce bilan collectif quand il s’agit, par exemple, de le comparer à Michael Jordan et son parfait 6/6 lors des Finals…

« Vous allez me dire que Allen Iverson, Charles Barkley ou Steve Nash n’étaient pas des joueurs incroyables ? »

Mais le « King », qui se prépare déjà pour une 23e saison (record) dans la ligue, n’apprécie surtout pas de constater que certains grands noms de son sport sont discrédités, uniquement à cause de leur manque de réussite collective.

« Je ne sais pas pourquoi c’est autant évoqué dans notre sport et pourquoi c’est considéré comme l’argument suprême » a-t-il poursuivi, concernant cette fameuse culture de la bague en NBA. « C’est comme si tu n’étais pas un grand joueur si tu n’avais pas gagné un titre, ou c’est comme si tu ne pouvais pas être comparé à tel joueur si tu en avais gagné un… Vous allez me dire qu’Allen Iverson, Charles Barkley ou Steve Nash n’étaient pas des joueurs incroyables ? Ils ne peuvent pas être cités dans les discussions avec tel ou tel joueur qui a gagné une ou deux bagues ? C’est juste bizarre pour moi. »

Et LeBron James d’insister : « Je ne comprends pas d’où tout ça vient et j’ignore comment ça a démarré, mais j’espère juste que l’on apprendra à apprécier davantage ce que les joueurs ont réussi à accomplir. Une bague, c’est un accomplissement collectif et si tu peux vivre, partager ce genre de moment avec ton équipe, alors ça devrait être évoqué. On peut très bien dire : ‘Cette équipe était la plus grande’, ‘Celle-là’… »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.