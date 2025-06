Les audiences montent petit à petit, mais le Game 5 n’a pas non plus franchi la barre des 10 millions de téléspectateurs sur ABC. La rencontre entre le Thunder et les Pacers n’a ainsi attiré que 9.54 millions de personnes, soit 22% de moins que le Game 5 des Finals 2024 entre Celtics et Mavericks, et ses 12.2 millions de téléspectateurs.

Et même si Indiana est revenu à une possession dans le dernier quart-temps, le pic d’audience a cette fois été limité, avec 10.9 millions de téléspectateurs au plus fort de la rencontre.

Hormis période du Covid, on reste donc sur les Finals les moins regardées depuis que Nielsen enregistre les audiences (1988) avec des parts de marché inférieures à 5%. Pour rappel, il y avait 8.9 millions de téléspectateurs pour le Game 1, 8.8 millions pour le Game 2, 9.2 millions pour le Game 3 et 9.4 millions pour le Game 4.

Jusqu’en 2019, les matchs des Finals atteignaient pourtant globalement les 10% de parts de marché (soit le pourcentage de personnes regardant la télévision qui suivent le programme) alors que Michael Jordan et les Bulls attiraient jusqu’à 20% des téléspectateurs dans les années 1990, et même jusqu’à 35% voire 40% en fin de match…