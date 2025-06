À 16h30, les Bleues débutent l’Euro 2025 face à la Turquie sur TMC et TF1+

C’est le groupe TF1 qui a désormais les droits de diffusion des Equipes de France et les Bleues de Jean-Aimé Toupane vont inaugurer ce nouveau partenariat à partir de ce mercredi 18 juin.

À 16h30, l’Équipe de France féminine débute ainsi l’EuroBasket 2025 avec un premier match de poules face à la Turquie, avant de défier la Grèce puis la Suisse dans les prochains jours. Ce sera commenté par David Cozette et Sarah Michel Boury sur TMC, mais également sur TF1+, la plateforme de streaming gratuite du groupe.

Pour débuter cet Euro, Valériane Ayayi et ses coéquipières retrouvent une équipe de Turquie qu’elles ont battue en préparation (81-61) à Reims. Mais les deux formations n’avaient alors pas la même allure.

Depuis, la Turquie a ainsi récupéré deux joueuses WNBA (la naturalisée Teaira McCowan et Sevgi Uzun) quand Leïla Lacan, Marième Badiane et Janelle Salaün ont intégré le groupe français lors des derniers jours de préparation. Un groupe certes privé de plusieurs joueuses importantes, retenues en WNBA (Gabby Williams, Marine Johannès, Dominique Malonga et Carla Leite) ou blessées (Marine Fauthoux) mais qui nourrit logiquement toujours de grosses ambitions après sa médaille d’argent lors des derniers Jeux olympiques.

Néanmoins, Jean-Aimé Toupane a insisté sur le fait que ses joueuses ne devaient pas se reposer sur leurs réussites passées, et justement entamer cet EuroBasket 2025 avec la bave aux lèvres.