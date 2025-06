Myles Turner compte sur les fans des Pacers dans le Game 6

Ce jeudi aura lieu le Game 6 des Finals, qui sera aussi le dernier de la saison sur le parquet d’Indiana, le Gainbridge Fieldhouse, puisque si le Thunder l’emporte, la saison est terminée, et si les Pacers gagnent, alors la série ira une dernière fois à Oklahoma City. Et Myles Turner et Indiana, menés 3-2, n’ont plus le choix.

« C’est le meilleur moment de l’année. On revient au Gainbridge Fieldhouse, en étant dos au mur », résume le pivot pour Andscape. « On rêve de ça quand on est gamin. Je suis motivé, c’est la meilleure manière de décrire mon état d’esprit. Je sens la pression, tout le monde en veut. »

Rick Carlisle et les joueurs évidemment, mais aussi les fans, qui vont soutenir leur équipe une dernière fois dans leur salle. « On a encore une chance. Ce n’est pas terminé », insiste Myles Turner. « On va évoluer dans un des meilleurs environnements de la ligue. »

Ces Finals sont aussi une bataille d’ambiance et si celle du Thunder est bouillante, celle des Pacers est incandescente. Surtout qu’il y a seulement une semaine, qui paraît être une éternité, les fans voyaient Tyrese Haliburton et sa bande prendre l’avantage dans la série (2-1), et jamais la franchise n’avait été aussi proche du titre NBA…

« Nos fans attendent ça depuis longtemps. Ils sont impatients. L’essentiel, c’est de le montrer dans le Game 6. Ils seront derrière nous, bruyants comme ceux à Oklahoma City », estime Myles Turner, qui va laisser toutes ses forces sur le terrain. « Je dois tout donner. On est dos au mur, il faut vider le réservoir. »

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.